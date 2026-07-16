Конфликт между Израилем и США из-за самолетов-заправщиков нарастает США ответили отказом на израильский план по передислокации американских самолетов-заправщиков

Разногласия между США и Израилем из-за ситуации вокруг передислокации американских самолетов-заправщиков, базирующихся в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, продолжают обостряться.

Как сообщает Jerusalem Post, представители США официально отклонили план Минтранса Израиля по передислокации американских самолетов-заправщиков из аэропорта Бен-Гурион на военные базы, из-за чего ситуация переросла в дипломатический кризис.

Несмотря на то, что в среду министерство транспорта Израиля объявило о достижении договоренности по передислокации американской военной техники на другие площадки, американские источники теперь заявляют, что предложенные альтернативные варианты не соответствуют потребностям США, отметила газета.

Согласно тому же источнику, другие военные базы в Израиле, куда предлагалось переместить самолеты, крайне перегружены и не соответствуют стандартам безопасности и оперативным требованиям Пентагона. Это затрудняет немедленный вывод самолетов в полную оперативную готовность в случае чрезвычайной ситуации.

В итоге американские военные представители четко заявили, что вынуждены оставаться в аэропорту Бен-Гурион. Нынешний кризис разразился на фоне напряженности, которая уже некоторое время сохранялась между министерством транспорта и оборонным ведомством.

В связи с этим ожидается, что вопрос будет напрямую урегулирован на уровне премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.

Таким образом, отказ Пентагона от предложенных альтернативных военных баз, мотивированный их несоответствием стандартам безопасности (хотя изначально их предлагали из-за помех гражданским рейсам), превратил проблему размещения самолетов в дипломатический кризис, требующий вмешательства главы правительства.



Запрос США на использование аэропорта Бен-Гурион связан с необходимостью Пентагона быть готовым к «наихудшим сценариям» в регионе, включая возможное нападение на американские базы в Персидском заливе. В настоящее время американские военные настаивают на сохранении своего присутствия в аэропорту.

Американские самолеты мешают гражданским рейсам

В израильских СМИ звучала критика в адрес того, что военные самолеты в аэропорту Бен-Гурион, который является воздушными воротами Израиля, будут создавать помехи коммерческим рейсам и снижать пропускную способность аэропорта в разгар туристического сезона.

Министр транспорта Мири Регев ранее требовала вывести самолеты-заправщики из аэропорта и ограничить их количество 20 единицами, чтобы не нарушать график гражданских полетов в самый загруженный период летних отпусков.

Израильские военные, однако, при поддержке начальника Генерального штаба Эяля Замира, выступили против передислокации самолетов на авиабазы в пустыне Негев.

Ранее сообщалось, что США приостановили вывод своих военных самолетов-заправщиков из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве из-за обострения напряженности с Ираном.

После достижения перемирия и договоренностей с Ираном США отправили самолеты-заправщики в Европу, однако после возобновления атак на Иран вновь перебросили их в Израиль и на Ближний Восток.​​​​​​​

