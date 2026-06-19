Контакты команды председателя Евросовета с РФ вызвали негативную реакцию Берлина

Cüneyt Karadağ, Ulviyya Amoyeva
19 Июня 2026•Обновить: 19 Июня 2026
Действия председателя Европейского совета Антониу Кошты, вступившего в контакт с Россией без предварительной координации, вызвали негодование в Германии.
Как пишут германские СМИ, на саммите, где обсуждались российско-украинский конфликт и санкции против России, некоторые лидеры во главе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем выразили протест против того, что команда Кошты установила контакты с Москвой.
Немецкие правительственные круги назвали шаг Кошты по установлению контактов с Россией «нескоординированным» и «непрофессиональным». При этом Мерц заявил на саммите, что Кошта является представителем ЕС, однако у него нет полномочий посредника.
Как выяснилось, глава кабинета Кошты Педру Лурти провел несколько телефонных разговоров с одним из высокопоставленных помощников президента России Владимира Путина.
Один из высокопоставленных представителей ЕС, в свою очередь, подтвердил, что Кошта поручил своей команде открыть дипломатический канал с Россией.
«Цель состояла в том, чтобы быть готовым защищать интересы ЕС, когда наступит подходящий момент. Речь идет о краткосрочных контактах, которые не предполагают никакого содержательного обмена мнениями или переговоров, а являются лишь выполнением дипломатами своих служебных обязанностей»,- сказал он.