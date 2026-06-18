Контактная группа по Украине провела встречу в Брюсселе Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что ситуация на местах складывается в пользу Украины

Контактная группа по Украине собралась в столице Бельгии Брюсселе для проведения своего 35-го заседания.

Выступая в начале заседания Контактной группы по Украине, состоявшегося после встречи министров обороны в штаб-квартире НАТО, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что ситуация на местах складывается в пользу Украины.

Отметив, что решительное руководство Контактной группы по Украине внесло в этом контексте важный вклад, Рютте заявил: «Я действительно чувствую, что сформировался новый импульс. Сейчас настало время поддержать этот импульс».

Генсек отметил, что Украина уже не является страной, которая лишь получает поддержку, а неоднократно доказала, что является партнером, оказывающим помощь странам, сталкивающимся с аналогичными угрозами.

«В преддверии саммита в Анкаре мы будем работать над тем, чтобы наша поддержка была достаточной, предсказуемой и устойчивой. Я призываю союзников направлять свои пожертвования и помощь на удовлетворение приоритетных потребностей Украины», - подчеркнул он.

Путин оказался в тупике

Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, отметил, что увеличение количества беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Украины и их интенсивное использование в рамках цифровых сетей ускоряют процессы разведки, обнаружения целей и нанесения ударов по ним. Отметив, что эта тенденция особенно явно прослеживается при формировании подразделений, обладающих способностью к проведению комбинированных атак с использованием БПЛА, Писториус высказал следующие соображения:

«Это заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины проходит в критический момент. (Президент России Владимир) Путин оказался в тупике. Это незаконное вторжение в Украину продолжает приводить к тяжелым потерям среди российских войск. Кремль больше не может скрывать негативные последствия этой войны. Последствия войны все сильнее ощущаются и российским народом».

Министр отметил, что Украина предложила России прямые переговоры, однако Москва ответила на это эскалацией напряженности.

По его словам, эта эскалация направлена в первую очередь против Украины, но также затрагивает союзников на восточном фланге НАТО, это отчаянная попытка Путина отвлечь внимание от своих неудач на поле боя: «Мы не должны позволить этому сбить нас с пути».

Пакет финансовой помощи от Великобритании

Министр обороны Великобритании Дэн Джарвис, подчеркнув, что Контактная группа по Украине совместно оказывает очень мощную поддержку украинской армии, заявил: «Несмотря на кадровые изменения в Министерстве обороны Великобритании, в нашей политике ничего не изменилось. Мы будем продолжать поддерживать Украину сегодня, завтра и столько, сколько потребуется».

Джарвис сообщил, что в рамках пакета финансовой помощи на сумму 752 миллиона фунтов стерлингов, который Великобритания предоставит Украине до конца 2026 года, будет поставлено 150 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Он также отметил, что этот пакет, финансируемый за счет кредита в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов, предоставленного Великобританией Украине, включает 350 ракет противовоздушной обороны и наземные радиолокационные системы.

Данный кредит будет обеспечен доходами от замороженных российских активов.

Союзники должны подкреплять свои слова делами

В свою очередь, заместитель министра обороны США по вопросам оборонной политики Элбридж Колби, выступивший в режиме видеоконференции, напомнил, что с начала прошлого года администрация США отстаивает позицию, согласно которой Европа может и должна взять на себя лидирующую роль в обеспечении собственной конвенциональной обороны. Отметив, что это включает в себя покрытие большей части расходов на поддержку Украины за счет Европы, Колби заявил, что европейские союзники взяли на себя лидирующую роль в оказании поддержки обороне Украины.

Колби отметил, что в последние месяцы появились основания полагать, что ситуация в Украине в некоторых аспектах улучшилась, и подчеркнул, что это чрезвычайно важно.

Он добавил, что Украине удалось удержать линию фронта и даже укрепить свои позиции в некоторых районах: «В то же время она продолжает закладывать основы прочного мира, основанного на понимании Россией того, что продолжение этой войны не только неоправданно, но и не принесет Москве никаких результатов».

С другой стороны, генерал указал на то, что предстоит ещё много работы, и отметил: «Оборона Украины удерживается, однако для её поддержания жизненно важна постоянная и решительная поддержка союзников».

По его мнению, союзники по НАТО должны продолжать и наращивать поддержку обороны Украины через систему PEARL. Европа также должна быть готова удовлетворять долгосрочные потребности Украины с помощью новых механизмов поставок.

«Союзники должны подкреплять свои слова делами. Для Европы это возможность именно так и поступить, а заодно внести вклад в создание и укрепление условий для прочного мира в Украине», — резюмировал Колби.