Консульская защита участников «Глобального флота Сумуд» обеспечивается странами ЕС Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поддерживает контакты с МИД Испании по данному вопросу

Пресс-секретарь Европейского союза (ЕС) по внешним связям Ануар Аль-Ануни, комментируя задержание и подвергание пыткам участников «Глобального флота Сумуд» со стороны Израиля, заявил: «Консульская защита обеспечивается странами-членами ЕС».

Пресс-секретарь ЕС по внешним связям ответил на вопросы корреспондента «Анадолу»: «Вы говорите о том, что с прошлой недели «Глобальный флот Сумуд» подвергается риску, но не указываете, кто представляет эту угрозу. Можете ли вы прояснить этот вопрос? Кроме того, отмечается, что активисты Саиф Абукешек и Тьяго Авила, которые по-прежнему находятся под стражей в Израиле, подвергаются систематическим пыткам. Какова ваша реакция на это?»

Сообщив, что их позиция не изменилась, Аль-Ануни, выразив уважение к гуманитарным соображениям участников этого флота, повторив, что ЕС не поощряет использование флотов в качестве метода оказания помощи.

Аль-Ануни отметил, что подобные инициативы ставят под угрозу безопасность участников: «Мы призывали Израиль уважать международное право, в первую очередь международное гуманитарное право и международное морское право, и мы повторяем этот призыв».

Что касается того, что активисты по-прежнему находятся под стражей и подвергаются пыткам, Ануар Аль-Ануни переложил ответственность на страны-члены ЕС: «Консульская защита обеспечивается странами-членами ЕС».

По его словам, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поддерживает контакты с Министерством иностранных дел Испании по данному вопросу.

Саиф Абукешек и Тьяго Авила, которых Израиль задержал в рамках операции «Глобальный флот Сумуд» и не освободил, а насильно доставил в страну, подвергаются жестоким физическим пыткам.