По официальным данным, в Национальное Собрание прошли три политические силы: «Гражданский договор» получила 49,74% голосов, блок «Сильная Армения» — 23,27% и блок «Армения» — 9,92%

Конституционный суд Армении оставил в силе решение ЦИК по итогам парламентских выборов По официальным данным, в Национальное Собрание прошли три политические силы: «Гражданский договор» получила 49,74% голосов, блок «Сильная Армения» — 23,27% и блок «Армения» — 9,92%

АНКАРА (АА) - Конституционный суд Армении оставил в силе решение ЦИК от 14 июня относительно результатов очередных выборов в Национальное Собрание, состоявшихся 7 июня. Повторное голосование проводиться не будет.

Об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно официальным данным ЦИК, в Национальное Собрание прошли три политические силы: правящая партия «Гражданский договор» получила 49,74% голосов, блок «Сильная Армения» — 23,27% и блок «Армения» — 9,92%. Остальные 15 политических сил не преодолели установленный законом 4-процентный избирательный порог.

Глава Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян прокомментировал решение Конституционного суда, напомнив, что как и заявляла раньше ЦИК, в Национальном собрании девятого созыва будут представлены три политические силы: партия «Гражданский договор» — 64 депутата, блок «Сильная Армения» — 29 депутатов, блок «Армения» — 12 депутатов.

Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,996%. Ей не хватило порядка 60 голосов для вхождения в парламент. После этого партия потребовала пересчета голосов на ряде участков.

