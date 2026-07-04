Конституционный суд Армении оставил в силе решение ЦИК по итогам парламентских выборов

Nariman Mehdiyev
04 Июля 2026•Обновить: 04 Июля 2026
АНКАРА (АА) - Конституционный суд Армении оставил в силе решение ЦИК от 14 июня относительно результатов очередных выборов в Национальное Собрание, состоявшихся 7 июня. Повторное голосование проводиться не будет.
Об этом сообщают армянские СМИ.
Согласно официальным данным ЦИК, в Национальное Собрание прошли три политические силы: правящая партия «Гражданский договор» получила 49,74% голосов, блок «Сильная Армения» — 23,27% и блок «Армения» — 9,92%. Остальные 15 политических сил не преодолели установленный законом 4-процентный избирательный порог.
Глава Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян прокомментировал решение Конституционного суда, напомнив, что как и заявляла раньше ЦИК, в Национальном собрании девятого созыва будут представлены три политические силы: партия «Гражданский договор» — 64 депутата, блок «Сильная Армения» — 29 депутатов, блок «Армения» — 12 депутатов.
Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,996%. Ей не хватило порядка 60 голосов для вхождения в парламент. После этого партия потребовала пересчета голосов на ряде участков.