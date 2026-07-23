Конгрессмен США обвинил Израиль в незаконном задержании палестино-американского подростка Член Палаты представителей США Ро Ханна рассказал историю Мухаммеда Ибрагима, почти 10 месяцев находившегося в израильской тюрьме

Палестинский подросток американского происхождения Мухаммед Ибрагим на протяжении почти 10 месяцев содержался в израильской тюрьме без предъявления обвинений. Об этом рассказал член Палаты представителей США Ро Ханна в видео, опубликованном в соцсетях.

По словам Ханны, Ибрагим был задержан в феврале 2025 года, когда ему было 15 лет. Конгрессмен сообщил, что во время недавнего визита на оккупированный Западный берег реки Иордан встретился с отцом подростка.

«Этот американский подросток почти 10 месяцев содержался в израильской тюрьме в ужасающих условиях, а наша страна оставила его без поддержки», - заявил политик.

Ханна рассказал, что подростка ночью вывели из дома, избили, завязали ему глаза и связали руки. По словам конгрессмена, Ибрагиму не предоставили адвоката, а его признания пытались выбить угрозами повторного избиения.

Ханна также сообщил, что подросток содержался в переполненной камере вместе с десятью другими несовершеннолетними и стал свидетелем смерти 17-летнего Валеда Ахмеда, которому, по его словам, не оказали необходимую медицинскую помощь.

Конгрессмен заявил, что США попустительствуют нарушениям прав человека на Западном берегу, где, по его словам, «разрушаются палестинские семьи».

Ранее Ханна сообщал, что во время поездки на оккупированный Западный берег был сначала задержан израильскими поселенцами, а затем израильскими военными. По данным The New York Times, политику не разрешали покинуть район в течение 90 минут, и он подвергся оскорблениям со стороны поселенцев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент, заявил, что Ханну задержали «несовершеннолетние правонарушители».