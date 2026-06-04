Гендиректор компании Яссер Абуатик назвал запуск проекта важным этапом в диверсификации портфеля и расширении присутствия компании в секторе городских проектов

Компания Umm Al Qura объявила о запуске проекта Masar Gardens в Мекке Гендиректор компании Яссер Абуатик назвал запуск проекта важным этапом в диверсификации портфеля и расширении присутствия компании в секторе городских проектов

Компания Umm Al Qura for Development and Construction, владелец, девелопер и оператор проекта Masar Destination, во вторник объявила о планах по развитию Masar Gardens — своего второго проекта в Мекке, Саудовская Аравия, в рамках стратегии по расширению и диверсификации портфеля городских проектов.

Компания сообщила, что Masar Gardens станет естественным продолжением Masar Destination, предлагая дополнительный городской формат, основанный на современном дизайне, общественных пространствах и высококачественной городской среде как для жителей, так и для посетителей.

Проект является частью пятилетней стратегии Umm Al Qura по созданию диверсифицированного портфеля городских и инвестиционных проектов в западном регионе Саудовской Аравии, выходя за рамки одного флагманского объекта.

Генеральный директор Umm Al Qura for Development and Construction Яссер Абуатик заявил, что запуск проекта знаменует собой важный этап в усилиях компании по диверсификации девелоперского портфеля и расширению своего влияния в секторе городских проектов.

«Запуск нового направления является важным этапом на пути компании к диверсификации своего девелоперского портфеля и расширению влияния в секторе городских проектов», — отметил Абуатик. Он добавил, что проект направлен на создание динамичной городской среды, объединяющей местные сообщества, при сохранении идентичности и уникального характера территории.

Masar Gardens будет реализован в рамках стратегического альянса. Umm Al Qura выступит лидером альянса и управляющим проекта, тогда как Makkah Construction and Development Company станет финансовым партнером, обеспечивая денежные компенсации владельцам недвижимости. Al Rajhi Union Real Estate Company будет техническим партнером, выполняя строительные и девелоперские работы, а также покрывая связанные с ними финансовые расходы в обмен на доли в инвестиционном фонде. Детали сотрудничества будут окончательно определены в итоговых соглашениях.

Проект будет запускаться поэтапно в рамках комплексных стадий развития, соответствующих целям устойчивого городского развития. Общая площадь проекта составит около 1,2 млн квадратных метров, включая 841 тыс. квадратных метров в районе Западная Хиндавия и 308 тыс. квадратных метров в районе Южная Хиндавия.

Многофункциональный городской проект имеет предварительную оценочную стоимость около 6 млрд саудовских риялов для инфраструктуры и земельных участков, а сроки реализации составят до пяти лет.

По данным компании, Masar Gardens разработан на основе концепции эксклюзивного, взаимосвязанного и устойчивого городского пространства. В рамках проекта предусмотрено создание более 140 тыс. квадратных метров зеленых зон, дорожной сети, инфраструктуры, общественных объектов, пешеходных маршрутов общей протяженностью более 8 километров, а также велосипедной трассы длиной 17 километров.

Первый этап будет сосредоточен на создании инфраструктуры, общественных объектов, открытых пространств и подготовке нескольких участков под многофункциональную застройку. На последующих этапах будут завершены остальные части проекта, включая жилые, коммерческие, гостиничные объекты и общественную инфраструктуру.

В Umm Al Qura отметили, что проект направлен на создание комплексного городского пространства, объединяющего проживание, работу, отдых и гостиничные услуги, а также способствующего повышению качества жизни, развитию современной мобильности и обеспечению долгосрочной экономической и социальной устойчивости Мекки.