Компания, причастная к утечке химических веществ в США, производила детали для истребителей F-35 для Израиля

Согласно сообщению американского новостного сайта The Intercept, компания, причастная к утечке химических веществ в американском штате Калифорния, из-за которой в минувшие выходные пришлось эвакуировать до 50 000 жителей, производит компоненты для истребителей F-35, которые, вероятно, предназначаются для Израиля.



Инцидент произошел на предприятии GKN Aerospace в Гарден-Гроув, Калифорния, где на прошлой неделе произошел разрыв резервуара для хранения химических веществ. Согласно сообщению, с 2017 года завод получил более 13 миллионов долларов в виде субподрядных работ от гиганта оборонной промышленности Lockheed Martin.



Согласно этой информации, Lockheed Martin полагается на сотни субподрядчиков в более чем дюжине стран для обеспечения производства F-35. Одной из таких компаний является GKN Aerospace Transparency Inc., дочерняя компания GKN, базирующаяся в Гарден-Гроуве, которая получила субподрядные контракты от Lockheed Martin на сумму более 255 миллионов долларов.



«Пока GKN гонится за контрактами и прибылью, наше сообщество платит за это закрытием школ и нарушением привычного уклада жизни», — заявила во вторник София Аваида, активистка Палестинского молодежного движения и жительница Гарден-Гроува, которая была эвакуирована из-за утечки.

«И наши соотечественники за рубежом расплачиваются за это, когда те же самые системы вооружения, произведенные здесь, используются для массовых убийств людей в Газе, Ливане, Иране и по всему региону».



Компания GKN Aerospace сообщает, что ее завод в Гарден-Гроув является ведущим производителем акриловых прозрачных козырьков, которые закрывают кабину истребителя F-35. Метилметакрилат, легко воспламеняющееся химическое вещество, которое начало вытекать с завода на прошлой неделе, является ключевым компонентом этих защитных козырьков.



«Ввиду особенностей глобальной цепочки поставок F-35 вполне вероятно, что компоненты F-35, произведенные на заводе в Гарден-Гроув, входят в состав самолетов, экспортируемых в Израиль», — заявил Джон Рамминг Чаппелл, адвокат и юридический консультант организации «Центр по защите гражданских лиц в условиях конфликта».



«Это тот же тип самолетов, который израильские военные использовали для убийства гражданских лиц и нарушения международного гуманитарного права», - подчеркнул адвокат.