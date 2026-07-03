Командующий армией Ирана пригрозил возмездием за смерть Али Хаменеи

Mustafa Melih Ahıshalı, Ulviyya Amoyeva
03 Июля 2026•Обновить: 03 Июля 2026
Иран отомстит за смерть бывшего лидера страны Али Хаменеи.
Об этом командующий армией Ирана генерал-майор Амир Хатеми заявил иранскому государственному телевидению по случаю церемонии прощания с Хаменеи.
«Эта мученическая смерть, несомненно, укрепила нашу решимость. Враги иранского народа — убийцы США и Израиль — должны знать, что мы отомстим за Хаменеи и всех наших мучеников», — сказал Хатеми.
Бывший лидер Ирана Хаменеи погиб в результате атаки, начатой США и Израилем 28 февраля.
В Тегеране проходит государственная церемония прощания с Хаменеи. После траурных мероприятий, которые продлятся около недели, Хаменеи будет похоронен 9 июля в Мешхеде.