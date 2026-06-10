Командующие армиями Ливана и Пакистана обсудили вопросы сотрудничества Командующий ливанской армией Родольф Хайкал посетил Пакистан по приглашению его пакистанского коллеги Асима Мунира

Командующий ливанской армией генерал Родольф Хайкал и начальник Генерального штаба пакистанской армии фельдмаршал Асим Мунир в ходе трехдневного визита Хайкала в Пакистан обсудили региональные события, сотрудничество в области обороны и вопросы безопасности, сообщила в среду пресс-служба ливанской армии.

Визит Хайкала состоялся по приглашению его пакистанского коллеги и начался с официальной церемонии приема в Главном штабе армии Пакистана, на которой присутствовал совместный почетный караул из представителей сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил страны.

В заявлении отмечается, стороны «обсудили события в регионе и вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности вопросы безопасности и обороны».

Мунир подчеркнул важность исторических связей между Пакистаном и Ливаном, а Хайкал высоко оценил профессионализм пакистанской армии, ее роль в укреплении региональной безопасности и стабильности, а также вклад в международные миротворческие усилия.

Затем состоялась расширенная встреча с участием высокопоставленных офицеров обеих сторон, на которой были рассмотрены пути укрепления сотрудничества между двумя армиями, в частности в сфере подготовки личного состава, а также обсуждены механизмы поддержки ливанской армии в условиях нынешних вызовов.

Хайкал также посетил несколько пакистанских оборонных компаний и военных производственных предприятий, где ему была представлена информация о передовых технологиях в сфере обороны и возможностях военно-промышленного комплекса, а также обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, и перспективы будущего сотрудничества.

Визит проходит на фоне продолжающейся агрессии Израиля против Ливана, несмотря на хрупкое перемирие, вступившее в силу 17 апреля и позже продленное при посредничестве США до начала июля.

С 2 марта Израиль проводит в Ливане широкомасштабную наступательную операцию, связанную с региональным конфликтом с участием Ирана. По официальным данным, по состоянию на среду в результате этой кампании погибли 3 696 человек и 11 413 получили ранения, а более 1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.