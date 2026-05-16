Командир бригад «Аль-Кассам» аль-Хаддад погиб при ударе Израиля по Газе

Изз ад-Дин аль-Хаддад, командир бригад «Изз ад-Дина аль-Кассама», вооруженного крыла ХАМАС, погиб в результате израильской атаки на сектор Газа, осуществленной вечером 15 мая.

По информации местных источников, аль-Хаддад, известный под именем «Абу Сухайб», погиб вместе с супругой и дочерью в результате удара Израиля по зданию в городе Газа.

В Газе состоялась церемония прощания с аль-Хаддадом и членами его семьи. Во время похорон были преданы земле тела самого командира, а также его супруги и дочери, погибших в результате атаки.

Сестра аль-Хаддада в комментарии для прессы подтвердила гибель командира.

По ее словам, часть своей жизни брат провел в израильских тюрьмах.

«Командир Абу Сухайб ушел из жизни, но ему на смену придет много других командиров. Сопротивление продолжится», — отметила палестинка.

Между тем в заявлении израильской армии говорится, что аль-Хаддад погиб при ударе, нанесенном 15 мая.

Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» пока официально не прокомментировали сообщения о его гибели.



Накануне министр обороны Израиля заявил, что мишенью удара израильской армии по городу Газа был высокопоставленный представитель военного крыла ХАМАС Изз ад-Дин аль-Хаддад.

По данным палестинских медицинских служб, в результате израильских ударов, нанесенных вечером, погибли не менее семи человек, еще 45 получили ранения.

Кто такой Изз ад-Дин аль-Хаддад?



Изз ад-Дин аль-Хаддад, известный как Абу Сухайб, родился в секторе Газа в 1970 году. Он был женат и воспитывал восьмерых детей.

Аль-Хаддад вступил в ряды ХАМАС в 1987 году, когда ему было 17 лет. За годы деятельности он занимал различные должности — от командира подразделения и батальона до командира бригады Газы.

Аль- Хаддада, сменившего Мухаммеда Синвара на посту командира бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», называли одним из ключевых участников восстановления военной структуры ХАМАС.

Он также командовал силами в городе Газа и входил в военный совет движения, считаясь одной из наиболее заметных фигур военного крыла ХАМАС.

Израильская армия называла аль-Хаддада, состоявшего в рядах ХАМАС почти 40 лет, «призраком бригад аль-Кассам».

Считается, что он отвечал за координацию между руководством ХАМАС и принимал участие в планировании и реализации множества военных операций.

В январе 2025 года во время израильского удара по Газе аль-Хаддад потерял сына.

Также сообщалось, что он принимал участие в подготовке соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, достигнутого в октябре 2025 года. В последние годы аль- Хаддад был одной из главных целей Израиля в Газе.

В ноябре 2023 года израильская армия объявила вознаграждение в размере 750 тысяч долларов за информацию о местонахождении аль-Хаддада.

Ранее он пережил несколько покушений со стороны Израиля и участвовал в военных действиях во время атак на Газу в 2008–2009 и 2021 годах.