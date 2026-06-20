Ультраправый кандидат Абелардо де ла Эсприэлья и левый политик Иван Сепеда дали понять, что в случае победы будут проводить диаметрально противоположную политику

Колумбийцы определят политический курс страны во втором туре президентских выборов Ультраправый кандидат Абелардо де ла Эсприэлья и левый политик Иван Сепеда дали понять, что в случае победы будут проводить диаметрально противоположную политику

Жители Колумбии в воскресенье сделают один из самых важных политических выборов последних лет, определяя будущего президента страны во втором туре голосования, где встретятся ультраправый кандидат Абелардо де ла Эсприэлья и левый политик Иван Сепеда.

Выборы, имеющие ключевое значение для политического и экономического будущего страны, считаются одной из самых напряженных избирательных кампаний последних лет.

Колумбийцам предстоит определить, будет ли страна двигаться в сторону правого или левого политического курса на фоне многочисленных вызовов, в том числе в сфере безопасности, социального неравенства и экономики.

Де ла Эсприэлья, в случае победы, обещает укрепить отношения с США и Израилем, построить десять крупных тюрем и развернуть всеобъемлющую борьбу против вооруженных группировок.

Его соперник Сепеда заявил, что сосредоточится на социальных программах, борьбе с бедностью и сокращении неравенства доходов.

В ходе предвыборной кампании кандидаты обменивались резкими обвинениями — от предполагаемых связей с мафией и вооруженными группировками до подкупа избирателей.

Оба политика дали понять, что в случае победы будут проводить диаметрально противоположную политику.

Трамп поддержал де ла Эсприэлью

Президент США Дональд Трамп выразил «полную и безоговорочную поддержку» де ла Эсприэлье, известному как «Тигр», призвав колумбийцев принять участие в голосовании.

Трамп назвал кандидата от правящей коалиции Ивана Сепеду «радикальным марксистом», а также призвал избирателей учитывать состояние американо-колумбийских отношений при голосовании.

Президент Колумбии Густаво Петро, в свою очередь, подверг критике заявления Трампа, расценив их как вмешательство во внутренние дела страны.

Петро призвал граждан свободно прийти на избирательные участки и проголосовать без какого-либо влияния извне.

Победитель выборов вступит в должность 7 августа, сменив на этом посту действующего президента.

Де ла Эсприэлья лидировал в первом туре

В первом туре президентских выборов, состоявшемся 31 мая, кандидат движения «Защитники Родины» Абелардо де ла Эсприэлья набрал 43,62% голосов и занял первое место. Кандидат от правящей коалиции «Исторический пакт» Иван Сепеда получил 41,13% голосов.

Кандидат от партии «Демократический центр» Палома Валенсия, занявшая третье место с 6,9% голосов, перед вторым туром объявила о поддержке де ла Эсприэльи.