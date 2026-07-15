Колумбийская армия освободила 39 человек, похищенных боевиками ELN Боевики ELN остановили пассажирский автобус на трассе, соединяющей города Медельин и Кибдо

Колумбийская армия освободила 39 человек, которые были похищены боевиками Армии национального освобождения (ELN) после того, как те остановили пассажирский автобус на шоссе в департаменте Чоко.

Губернатор Чоко Нубия Каролина Кордоба сообщила на своей странице в социальной сети американской компании Х, что боевики ELN остановили пассажирский автобус на трассе, соединяющей города Медельин и Кибдо, и взяли пассажиров в заложники.

Кордоба отметила, что военным удалось освободить всех гражданских лиц. «Состояние всех пассажиров удовлетворительное», - следует из публикации. По ее словам, Институт семейного благополучия (ICBF) — главное государственное учреждение Колумбии по защите прав несовершеннолетних — проводит инспекционные проверки для подтверждения условий содержания детей.

Кордоба поблагодарила силы безопасности за оперативное вмешательство, которое позволило обеспечить безопасность пострадавших. Операции по восстановлению общественного порядка на этой важной автомагистрали продолжаются, отметила губернатор.

В ходе операции в перестрелке с членами ELN погибли двое военнослужащих, еще пятеро получили ранения. Вице-президент страны Франсия Маркес осудила действия ELN. «Убийство военнослужащих абсолютно недопустимо. Необходимо уважать жизнь и свободу», - заявила Маркес в соцсетях.

В свою очередь, избранный президент Абелардо Де ла Эсприэлья также резко осудил похищение 39 гражданских лиц и гибель двух солдат в ходе спасательной операции. Он возложил ответственность за нападение на ELN и заявил, что не будет «ни прощения, ни забвения».

