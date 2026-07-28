Коллонна в поддержку Палестины из Франции прибыла в столицу Черногории

Колонна поддержки Палестины, отправившаяся из Франции, после Боснии и Герцеговины прибыла в столицу Черногории Подгорицу.

Участники колонны встретились с местными жителями у настенной росписи с надписью «Черногория рядом с Палестиной» и обратили внимание на продолжающиеся, по их словам, действия Израиля в Газе и гуманитарный кризис в регионе.

В письменном заявлении Движения солидарности с Палестиной в Черногории отмечается, что прибытие колонны в Подгорицу предоставило жителям страны возможность выразить поддержку Палестине.

После Франции колонна поддержки Палестины прибыла в Боснию и Герцеговину, где посетила Сребреницу — место массовых убийств во время войны 1992–1995 годов, а также приняла участие в марше в поддержку Палестины в столице страны Сараево.

Следующая остановка колонны — Турция

После Боснии и Герцеговины и Черногории колонна, отправившаяся из Франции, планирует прибыть в Турцию.

Ожидается, что маршрут пройдет через Стамбул, Бурсу, Анкару, Конью, Адану, Газиантеп, Шанлыурфу, Диярбакыр, Мардин и Ширнак, после чего участники направятся через Ирак в Иорданию, а затем в Палестину.

В поездке принимают участие активисты из 10 европейских стран. Ожидается, что весь маршрут займет около 20 дней.