КНР усиливает патрулирование Южно-Китайского моря в ответ на учения США и Филиппин Совместные патрули Филиппин с внерегиональными странами «нарушают мир и стабильность» в регионе, заявили в армии Китая

Китай объявил о патрулирование Южно-Китайского моря на фоне совместных учений «Баликатан», проводимых Филиппинами и США. Соответствующее сообщение распространило Южное боевое командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Согласно заявлению, совместные патрули Филиппин с внерегиональными странами «нарушают мир и стабильность» в регионе.

«Силы командования будут решительно защищать территориальный суверенитет Китая, его морские права и интересы, а также твердо обеспечивать региональный мир и стабильность», - говорится в заявлении.

КНР претендует на большую часть Южно-Китайского моря (т.н. «девятипунктирная линия»), в то время как Филиппины, Вьетнам, Малайзия и Бруней имеют свои претензии.

Ежегодные совместные учения США и Филиппин «Баликатан» (Balikatan) проводятся с 20 апреля по 8 мая 2026 года. В маневрах задействованы 17 000 военнослужащих (основной состав — США и Филиппины), а также контингенты из Австралии, Франции, Канады и Японии.