Пхеньян заявил, что углубление военного сотрудничества Токио и Вашингтона ухудшает ситуацию с безопасностью в регионе

КНДР осудила совместные военные учения США и Японии, назвав их "подготовкой к войне" Пхеньян заявил, что углубление военного сотрудничества Токио и Вашингтона ухудшает ситуацию с безопасностью в регионе

Северная Корея осудила совместные военные учения Японии и США, назвав их "подготовкой к войне".

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA), власти КНДР выступили с заявлением по поводу совместных военных учений Сухопутных сил самообороны Японии и Корпуса морской пехоты США.

В заявлении отмечается, что Пхеньян осуждает совместные учения, которые он охарактеризовал как "репетицию войны".

В КНДР заявили, что участие Японии в маневрах направлено на "наращивание ее оккупационного потенциала". Кроме того, утверждается, что Токио, углубляя военное сотрудничество с Вашингтоном, "ухудшает ситуацию с безопасностью в регионе".

В заявлении также говорится, что Япония использует нынешнюю международную обстановку для того, чтобы "оправдать свое превращение в государство войны". Пхеньян предупредил, что если Токио продолжит свою "безрассудную" военную деятельность, то его ожидает "трагический конец".

Совместные военные учения США и Японии, начавшиеся 20 июня, должны завершиться завтра.