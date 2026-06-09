КНДР и Китай заявили о новом этапе в отношениях Ким Чен Ын и Си Цзиньпин обсудили стратегическое сотрудничество, безопасность и «совместное развитие»

Северная Корея объявила о начале нового этапа в отношениях с Китаем и заявила о взаимных обязательствах по защите суверенитета и безопасности друг друга.

Как сообщает Центральное агентство новостей КНДР (KCNA), лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в государственной резиденции Кумсусан в Пхеньяне.

С северокорейской стороны в переговорах приняли участие члены руководства Политбюро, секретари ЦК Трудовой партии Кореи, министр иностранных дел Чхве Сон Хи, министр обороны Но Кван Чхоль и другие высокопоставленные лица.

Со стороны Китая в делегацию вошли руководитель канцелярии ЦК КПК Цай Ци, министр иностранных дел Ван И, глава международного отдела ЦК КПК Лю Цзяньчао, министр торговли Ван Вэньтао, посол Китая в Пхеньяне Ван Яцзюнь и другие официальные лица.

В ходе переговоров стороны обсудили международные и региональные вопросы, а также пути укрепления стратегической координации и сотрудничества между двумя странами. Было подчеркнуто стремление защищать суверенитет, безопасность, развитие и интересы обеих стран, а также совместно поддерживать мир и развитие.

Ким Чен Ын назвал Си Цзиньпина «самым почетным государственным гостем» и отметил, что его первый зарубежный визит в этом году в КНДР отражает важность, которую Китай придает двусторонней дружбе.

Он подчеркнул, что Пхеньян рассматривает это как честь, и заявил, что визит «еще раз демонстрирует, что КНДР и Китай всегда стоят плечом к плечу на правильной стороне истории ради независимости и справедливости».

Ким добавил, что его страна рассматривает дружбу с Китаем как важнейшую стратегическую задачу и будет прилагать усилия для дальнейшего укрепления отношений.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что китайское правительство продолжит защищать общие интересы и стратегическую стабильность двух стран.

Он подчеркнул готовность разработать «дорожную карту» развития двусторонних отношений и способствовать их дальнейшему укреплению, а также заявил о намерении содействовать миру, стабильности и процветанию в регионе и мире.

Это первый визит Си Цзиньпина в КНДР за семь лет — последний раз он посещал страну до пандемии COVID-19 в 2019 году.