КНДР ввела в эксплуатацию эсминец водоизмещением 5 тыс. тонн На мероприятии в городе Нампо присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

В КНДР состоялась церемония передачи Военно-морским силам страны нового многоцелевого эсминца класса «Чхве Хен» водоизмещением 5 тыс. тон. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На мероприятии в городе Нампо присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

В ходе выступления на церемонии Ким Чен Ын заявил, что военные «оснащают флот ядерным оружием». «Это стратегическое направление решающего значения, поскольку оно обеспечит готовность ядерных сил нашего государства к проведению разнообразных и эффективных операций», - добавил он.

Руководитель КНДР высоко оценил возможности эсминца, назвав его «важным шагом в модернизации флота» и «новым символом сил морской обороны государства».

Северокорейский лидер заявил, что ВМФ страны вступает в новую фазу развития и получает масштабные задачи, которые выходят далеко за пределы прибрежных вод. По его словам, теперь ВМС должны защищать государственные интересы в более отдаленных акваториях. «Времена, когда наши морские силы ограничивались обороной побережья, остались в прошлом», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Кроме того, он сообщил о планах на новую пятилетку, согласно которым ежегодно в стране будут закладывать по два крупных надводных корабля, включая крейсеры водоизмещением в 10 тыс. тонн.