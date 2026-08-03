Повышение температуры, изменение характера осадков и сокращение ледников могут усилить засухи, дефицит воды, давление на сельское хозяйство и климатическую миграцию, считает эксперт

Климатолог: Экстремальная жара в Европе должна стать предупреждением для Центральной Азии Повышение температуры, изменение характера осадков и сокращение ледников могут усилить засухи, дефицит воды, давление на сельское хозяйство и климатическую миграцию, считает эксперт

Очередная волна экстремальной жары в Европе привлекла внимание не только к рекордным температурам на континенте, но и к более широким последствиям изменения климата, которые могут затронуть другие регионы, в том числе Центральную Азию.

В конце июня 2026 года около 150 млн человек оказались в зоне температур выше 35 градусов. В Испании и Португалии воздух прогревался до 44 градусов, Великобритания зафиксировала июньский температурный рекорд, а во Франции, Швейцарии и ряде других стран был объявлен красный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Службы ЕС по изменению климата Copernicus.

Масштаб и характер происходящих изменений указывают на долгосрочную тенденцию. Директор Copernicus Карло Буонтемпо ранее отмечал, что изменение климата повышает вероятность более ранних, продолжительных и интенсивных волн жары. По его словам, с 1980-х годов в Европе увеличивается число дней с опасным тепловым стрессом.

Эксперт по климату Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Азамат Кауазов в беседе с агентством «Анадолу» заявил, что европейская жара должна стать предупреждением для стран Центральной Азии.

«Эта жара показала неготовность инфраструктуры, зданий и сельского хозяйства к подобным температурным аномалиям. Такие явления будут происходить все чаще и постепенно станут новой нормальностью. Странам необходимо готовиться», - сказал Кауазов.

По его словам, строительные нормы и параметры систем кондиционирования, охлаждения и отопления, разработанные с учетом климатических условий прошлых десятилетий, необходимо пересматривать.

Центральную Азию ждет дальнейшее повышение температуры

Кауазов отметил, что долгосрочные оценки изменения климата корректнее называть сценариями, а не прогнозами, поскольку они зависят от множества факторов, включая рост населения, развитие экономики, технологии и объемы выбросов углекислого газа.

«По сценарным оценкам, Центральную Азию ожидает повышение температуры от 2 до 8 градусов Цельсия, а также увеличение частоты и продолжительности экстремальных погодных явлений», - сообщил эксперт.

По его словам, Центральная Азия уже сейчас нагревается сильнее многих других регионов мира из-за удаленности от океанов и резко континентального климата.

«Суша нагревается быстрее океана. Центральная Азия находится в центре континента, поэтому повышение температуры здесь проявляется сильнее», - пояснил климатолог.

Кауазов отметил, что волны жары, которые еще 10–15 лет назад могли наблюдаться раз в десятилетие, теперь происходят раз в несколько лет.

В будущем, по его словам, они будут становиться еще более частыми, продолжительными и интенсивными. «Может наступить момент, когда мы уже не будем называть это волнами жары. Это станет обычным климатом для региона», - сказал он.

Количество осадков не увеличится

По словам эксперта, ни один из климатических сценариев не предполагает увеличения количества осадков в Центральной Азии.

При этом может измениться характер их выпадения: продолжительные умеренные осадки будут сменяться сильными ливнями, между которыми станут возникать длительные периоды жары и засухи.

«Количество осадков может остаться прежним, но их распределение изменится. Например, месячная норма может выпасть в виде двух сильных ливней. В результате произойдут наводнения, а между ними будет стоять жара», - пояснил Кауазов.

По его словам, подобные изменения будут влиять на урожайность, состояние экосистем и здоровье населения.

Север Казахстана зависит от осадков

Говоря о наиболее уязвимых территориях, Кауазов отметил, что климатические риски в Центральной Азии определяются не государственными границами, а географическими особенностями региона.

При этом одной из наиболее уязвимых территорий он назвал север Казахстана, где выращивается яровая пшеница на неорошаемых землях.

«Урожай там полностью зависит от погоды. Если летом не будет осадков, высокой урожайности тоже не будет. Это вопрос не только сельского хозяйства, но и продовольственной безопасности», - сказал эксперт.

Южный Казахстан и другие территории Центральной Азии в основном зависят от орошаемого земледелия.

По словам Кауазова, пока основная проблема здесь заключается не только в количестве воды, но и в эффективности управления водными ресурсами. Однако дальнейшее повышение температуры и таяние ледников могут привести уже к физическому дефициту воды.

Таяние ледников создает иллюзию благополучия

Кауазов предупредил, что рост температуры напрямую ускоряет таяние ледников Тянь-Шаня и Памира.

При этом на первом этапе количество воды в реках может увеличиваться, создавая впечатление, что ситуация улучшается.

«Чем выше температура, тем сильнее тают ледники и тем больше становятся воды. Люди могут решить, что проблемы нет. Но именно в этом и заключается опасность», - сказал он.

По словам эксперта, после достижения так называемого пика воды ледник теряет значительную часть своей массы, а объем поступающей из него воды начинает резко сокращаться.

«Проблема будет оставаться незаметной до последнего момента. Когда количество воды резко уменьшится, принимать меры может быть уже поздно», - отметил Кауазов.

Он подчеркнул, что ледниковая вода играет ключевую роль в орошении, сельском хозяйстве, энергетике и обеспечении населения Центральной Азии.

Дефицит воды может вызвать рост цен и миграцию

По словам климатолога, сокращение водных ресурсов способно запустить цепную реакцию во всех странах региона.

Недостаток воды приведет к снижению урожайности, росту цен на продукты питания, ухудшению положения фермеров и усилению миграции населения из сельских районов в города.

«По некоторым оценкам, в Центральной Азии может появиться до 5 млн климатических мигрантов. Они будут переезжать в города, что создаст дополнительную нагрузку на водные ресурсы, инфраструктуру и окружающую среду», - сказал Кауазов.

Эксперт отметил, что климатические риски не ограничиваются засухой.

Страны верховья рек, в том числе Кыргызстан и Таджикистан, сталкиваются с селями, паводками и другими опасными природными явлениями, тогда как территории ниже по течению особенно уязвимы перед сокращением водных ресурсов.

«У каждой страны свои первичные риски, но в дальнейшем они накладываются друг на друга. В конечном итоге результат один - снижение уровня жизни, ухудшение состояния окружающей среды и климатическая миграция», - подчеркнул он.

Спрос на воду будет расти

Кауазов заявил, что в ближайшие годы в Центральной Азии будут увеличиваться частота, продолжительность, интенсивность и территориальный охват засух.

Одновременно будет расти спрос на воду из-за увеличения численности населения и развития экономики.

Для Казахстана, по мнению эксперта, дополнительным фактором риска остается зависимость от трансграничных вод.

«Значительная часть воды поступает из-за рубежа. При этом соседние страны также развивают экономику, увеличивают население и потребление воды. Прежде всего это касается Китая», - отметил эксперт.

По его словам, количество осадков не увеличится, тогда как ледники продолжат сокращаться.

«Поэтому засуха, нехватка воды и опустынивание станут ключевыми проблемами для региона», - добавил он.

Жара увеличит нагрузку на энергетику и здравоохранение

Экстремальные температуры и изменение режима осадков будут угрожать сельскому хозяйству, энергетике и здоровью населения, отметил Кауазов.



В сельском хозяйстве волны жары, суховеи, низкая влажность и сильные ливни влияют на сроки посева, урожайность, уборку и хранение продукции.

Высокие температуры также повышают спрос на кондиционирование и создают дополнительную нагрузку на энергетическую систему.



Сокращение количества воды может отразиться на производстве электроэнергии, работе оборудования и состоянии экосистем.

Водосбережение и восстановление лесов

По словам Кауазова, страны Центральной Азии уже разрабатывают национальные и региональные планы адаптации к изменению климата.

Среди приоритетных мер эксперт назвал водосберегающие технологии, капельное орошение, ресурсосберегающее земледелие, переход на менее водоемкие сельскохозяйственные культуры и восстановление лесов.

«Водосберегающие технологии позволяют в несколько раз сократить расход воды по сравнению с традиционным орошением», - сказал он.

Особое значение, по словам эксперта, имеет высадка лесов, в том числе на высохшем дне Аральского моря. «Леса изменяют микроклимат, укрепляют почвы, снижают скорость ветра и температуру. Это одна из наиболее эффективных мер адаптации», - отметил Кауазов.

Он подчеркнул, что страны региона должны ускорить принятие национальных планов адаптации и совместно противостоять климатическим рискам.



«Европейская жара показывает с чем может столкнуться Центральная Азия. Это сигнал о необходимости уже сейчас усиливать меры адаптации и готовиться к новым климатическим условиям», — заключил эксперт.