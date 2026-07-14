Пекин призывает стороны сохранять спокойствие и сдержанность, не допустив срыва соглашения о прекращении огня

Китай продолжит усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке Пекин призывает стороны сохранять спокойствие и сдержанность, не допустив срыва соглашения о прекращении огня

Китай глубоко обеспокоен ростом напряженности на Ближнем Востоке и продолжит прилагать усилия для деэскалации и стабилизации ситуации. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь на ежедневном брифинге.

«Китай призывает все соответствующие стороны прислушаться к настойчивым призывам обеспечить мир и стабильность как в регионе, так и за его пределами», - заявил Линь.

Он отметил, что Пекин призывает стороны сохранять спокойствие и сдержанность, не допустить срыва достигнутого в результате напряженных усилий соглашения о прекращении огня и избежать возвращения к войне.

Линь также подчеркнул необходимость уважать права и интересы стран, расположенных в районе Ормузского пролива.

По его словам, международное сообщество ожидает скорейшего восстановления нормального и безопасного судоходства через пролив.

«Китай продолжит действовать в соответствии с предложением из четырех пунктов, выдвинутым председателем КНР Си Цзиньпином, и прилагать усилия для снижения напряженности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива», - сказал представитель МИД КНР.

Для прекращения войны, начавшейся после ударов США и Израиля по Ирану, Вашингтон и Тегеран 14 июня подписали Исламабадский меморандум. Документ предусматривал 60-дневный переговорный период для достижения окончательного соглашения.

Однако 8 июля американские вооруженные силы начали новые атаки на Иран. В ответ Тегеран нанес удары по американским военным базам в соседних странах.