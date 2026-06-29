Китай провел военное патрулирование в районе Южно-Китайского моря Военно-морские и военно-воздушные силы командования 27–28 июня провели в регионе плановое патрулирование

Китай провел военное патрулирование в районе Южно-Китайского моря, где у него сохраняются споры о суверенитете с прибрежными государствами.

В заявлении Южного командования Народно-освободительной армии Китая говорится, что военно-морские и военно-воздушные силы командования 27–28 июня провели в регионе плановое патрулирование.

В заявлении утверждается, что патрульные действия, организованные Филиппинами совместно со странами за пределами региона с целью создания проблем в Южно-Китайском море, наносят ущерб миру и стабильности.

В командовании также подчеркнули, что подчиненные ему подразделения будут решительно защищать территориальную целостность Китая, а также его морские права и интересы, сохраняя региональный мир и стабильность.

Южно-Китайское море остается одним из главных очагов территориальных споров между странами региона с периода после Второй мировой войны, когда прибрежные государства получили независимость.

Китай, впервые опубликовав соответствующую карту в 1947 году, претендует на суверенитет примерно над 80 % акватории Южно-Китайского моря. Этот район имеет стратегическое значение для мировой торговли и богат подводными ресурсами. Помимо Китая, на отдельные участки в регионе также претендуют Филиппины, Вьетнам, Бруней и Малайзия.

Страны региона и США выступают против строительства Китаем баз на спорных островах, а также против его военного присутствия и активности гражданских судов в этих водах.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в 2016 году по иску Филиппин постановила, что односторонние претензии Китая на суверенитет в Южно-Китайском море не имеют правовых оснований.