Пекин заявил, что действия китайских и российских военных в открытом море соответствуют международному праву, а претензии Токио назвал необоснованными

Китай отверг претензии Японии по поводу совместных учений с Россией Пекин заявил, что действия китайских и российских военных в открытом море соответствуют международному праву, а претензии Токио назвал необоснованными

Министерство иностранных дел Китая отвергло обвинения Японии в том, что совместные китайско-российские военные учения проходили в пределах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии, заявив, что все действия Пекина в открытом море соответствуют нормам международного права.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, выступая на ежедневном брифинге, прокомментировал заявление Токио, выразившего обеспокоенность проведением китайскими военными кораблями учений в японской исключительной экономической зоне.

Линь назвал заявления японской стороны «необоснованными» и отверг их, подчеркнув, что вся деятельность Китая в открытом море осуществляется в соответствии с международным правом.

По его словам, китайские власти уже четко изложили свою позицию относительно совместных учений с Россией. Он также заявил, что расположенный в районе проведения маневров японский остров Окинотори фактически является не островом, а скалой, которая не может служить основанием для притязаний на исключительную экономическую зону.

«Япония пытается очернить законные и правомерные действия других государств, используя риторику о так называемых внешних угрозах как предлог для ускоренного перевооружения и пересмотра послевоенного международного порядка», — заявил Линь.

Ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми сообщил, что военно-морские силы Китая и России в минувшие выходные провели совместные учения с применением боевых боеприпасов в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Позднее Министерство обороны Японии заявило, что 19 июля китайский эсминец с управляемым ракетным вооружением произвел стрельбу из крупнокалиберного пулемета боевыми патронами в Тихом океане примерно в 180 километрах к юго-западу от острова Окинотори, в пределах японской исключительной экономической зоны.

Главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара, в свою очередь, сообщил журналистам, что правительство выразило обеспокоенность тем, что проведение учений с использованием боевых боеприпасов представляет потенциальную угрозу безопасности для судов, находящихся в этом районе.