Китай опубликовал программный документ по вопросам глобального управления

Китай обнародовал программный документ, в котором изложены принципы, предложения и меры страны в отношении концепции глобального управления.

Информационное бюро Государственного совета, выполняющего функции кабинета министров, опубликовало программный документ под названием «Более справедливое и равноправное глобальное управление: принципы, предложения и меры Китая».

В документе подчеркивается необходимость оживления многостороннего сотрудничества при сохранении центральной роли Организации Объединенных Наций (ООН) в международной системе, а также устранения недостатков в существующих рамках глобального управления, с тем чтобы они могли более эффективно реагировать на современные реалии.

Пекин отмечает, что усугубляющиеся проблемы, с которыми сегодня сталкивается мир, требуют более эффективного глобального управления, и обращается внимание не только на геополитические напряжения, такие как конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, но и на глобальную экономическую дивергенцию.

В документе содержится завуалированная критика политики администрации США, отмечается, что «некоторые страны, применяя грубую силу против суверенных государств, ставя свои национальные интересы выше интересов всех остальных и стремясь создать зоны влияния, стали крупнейшим источником беспорядков в мире».

Устранение пробелов в глобальном управлении и управление новыми сферами

В документе отмечается необходимость адаптации глобального управления к современным условиям: «Нет необходимости в полной ликвидации и перестройке глобального управления или в создании на его месте новой системы. Международное сообщество должно вместо этого сосредоточиться на реформировании и совершенствовании существующей системы, чтобы сделать её более соответствующей и адаптированной к реалиям современности».

Авторы заявления обращают внимание на то, что существующие рамки глобального управления становятся все более неадекватными в условиях международных изменений. В частности, существуют пробелы в управлении новыми сферами: «Новые сферы, такие как глубины морей, полярные регионы, космос и киберпространство, — некоторые из которых являются общей собственностью человечества, а другие представляют собой перспективы будущего развития, — требуют неотложного внимания для выработки правил и устранения пробелов в управлении».

Министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции, организованной в Пекине по случаю публикации документа, отметил, что международная система, созданная после Второй мировой войны, сталкивается с многочисленными испытаниями, в то время как глобальное управление ослабевает, и подчеркнул, что в ответ на эту потребность Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с предложением «Инициативы по глобальному управлению», направленной на создание более равноправной и справедливой системы глобального управления.

Министр Ван заявил: «В то время как мир вступает в новый период перемен и нестабильности, нам как никогда ранее необходимо возродить многосторонний подход, защищать верховенство права и повышать эффективность управления».

«Нам необходимо вернуться к первоначальной цели многосторонности»

Отметив необходимость сохранения центральной роли ООН в международной системе и повышения её эффективности, Ван отметил следующее:

«Нам необходимо вернуться к первоначальной цели многосторонности. 80 лет назад международное сообщество стало свидетелем гуманитарной катастрофы, вызванной «законом джунглей». Извлекая уроки из страданий и разрушений двух мировых войн, оно приняло принцип многосторонности и создало ООН. Сегодня причина того, что многосторонность кажется неудачной, заключается не в том, что ООН утратила своё значение, а в том, что её авторитет не уважается и она не может выполнять свою роль. Возвращение «закона джунглей» обусловлено не тем, что Устав ООН устарел, а тем, что он не применяется эффективно и не соблюдается».

Подчеркнув необходимость приверженности урегулированию конфликтов посредством диалога и консультаций, а также стремления к прочному миру и стабильности на основе концепции всеобщей безопасности, Ван указал на необходимость содействия политическому урегулированию в таких кризисах, как в Украине и Газе, а также обеспечения прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Глава МИД Китая отметил необходимость сохранения многосторонней торговой системы, в центре которой находится Всемирная торговая организация (ВТО), поощрения свободной торговли и инвестиций, а также обеспечения бесперебойного функционирования глобальных промышленных и цепочек поставок, подчеркнул необходимость реформирования таких институтов, как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, усиления голоса и представительства развивающихся стран, известных как «Глобальный Юг», на международной арене, а также продвижения экономической глобализации в более равноправном и инклюзивном направлении.