В последнее время внимание привлекли заявления филиппинского министра относительно территориальных споров с Китаем в Южно-Китайском море

Китай объявил о введении санкций против министра обороны Филиппин и его семьи В последнее время внимание привлекли заявления филиппинского министра относительно территориальных споров с Китаем в Южно-Китайском море

Китай объявил о введении санкций против министра обороны Филиппин Гилберто Теодоро и членов его семьи из-за его «безответственных заявлений».

В заявлении МИД КНР говорится, что санкции против Теодоро вводятся в связи с его безответственными высказываниями, которые, по мнению Пекина, наносят ущерб законным интересам Китая и подрывают китайско-филиппинские отношения.

В заявлении отмечается, что Теодоро, его супруге и ребенку запрещен въезд на материковую часть Китая, а также в специальные административные районы Гонконг и Макао. Кроме того, физическим и юридическим лицам в Китае запрещено осуществлять какие-либо сделки, сотрудничество и иную деятельность с Теодоро и членами его семьи.

В последнее время внимание привлекли заявления филиппинского министра относительно территориальных споров с Китаем в Южно-Китайском море.

Теодоро 24 марта, выступая по случаю 49-й годовщины Западного командования Вооруженных сил Филиппин, отвечающего за Южно-Китайское море, заявил, что ни одна страна Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не признает карту, впервые опубликованную Китаем в 1947 году и отражающую его претензии на суверенитет в Южно-Китайском море.

«Потому что это крупнейшая выдумка и ложь, которую невозможно навязать ни одному здравомыслящему человеку», — сказал он.

Министр обороны Филиппин «не испытывает благодарности к Китаю»

В прошлом месяце в интервью на полях международного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре филиппинский министр заявил, что его страна находится «под серьезной угрозой со стороны Китая как в территориальном, так и в политическом плане».

Теодоро также утверждал, что Китай является главным препятствием на пути к выработке Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море.

В свою очередь Пекин напомнил, что Китай предоставил Филиппинам удобрения и топливо для смягчения последствий кризиса поставок, вызванного перебоями в Ормузском проливе, и раскритиковал Теодоро за то, что он, несмотря на это, «не испытывает благодарности к Китаю».

Спор вокруг Южно-Китайского моря

Южно-Китайское море остается одним из ключевых очагов территориальных споров между странами региона со времени обретения ими независимости после Второй мировой войны.

Китай, опираясь на карту, впервые опубликованную в 1947 году, претендует на суверенитет примерно над 80% акватории Южно-Китайского моря. Помимо Китая, на богатые подземными ресурсами районы также претендуют Филиппины, Вьетнам, Бруней и Малайзия.

Против строительства Китаем баз на спорных островах, а также его военного присутствия и активности гражданских судов в регионе выступают как прибрежные государства, так и США.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в 2016 году по иску Филиппин постановила, что односторонние притязания Китая на суверенитет в Южно-Китайском море не имеют правовых оснований.