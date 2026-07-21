Между тем Госдепартамент США осудил «опасные и агрессивные действия» Китая в отношении Военно-морских сил Филиппин

Китай обвинил Филиппины в нападении на патрульный катер в спорной акватории Южно-Китайского моря Между тем Госдепартамент США осудил «опасные и агрессивные действия» Китая в отношении Военно-морских сил Филиппин

В спорной акватории Южно-Китайского моря филиппинские лодки протаранили патрульный катер Береговой охраны Китая (CCG), а находившиеся на борту военные предприняли провокационные действия в отношении китайских сотрудников. Об этом сообщили в Береговой охране Китая.



Согласно сообщению, два надувных катера, спущенные с филиппинского судна, приблизились к китайскому патрульному катеру.

Кроме того, ведомство опубликовало видеозапись инцидента, утверждая, что, несмотря на неоднократные предупреждения, филиппинские лодки на высокой скорости приблизились к катеру Береговой охраны Китая, а экипаж «умышленно» атаковал китайских сотрудников веслами и палками.

В Береговой охране Китая отметили, что китайские пограничники во время инцидента сделали устные предупреждения и действовали в соответствии с законодательством.



«После происшествия филиппинская сторона намеренно исказила факты и выдвинула необоснованные обвинения в адрес Китая», — говорится в сообщении.

Пекин призвал Манилы отказаться от «провокационных действий и беспочвенных обвинений».

США осудили действия Китая

Между тем Госдепартамент США осудил «опасные и агрессивные действия» Китая в отношении Военно-морских сил Филиппин.

Действия Китая против Филиппин, которые соответствуют международному праву, «подрывают региональный мир и стабильность и противоречат стремлению Пекина к мирному урегулированию споров», отмечается в сообщении.

Американская сторона напомнила, что Постоянная палата третейского суда в Гааге в 2016 году постановила, что масштабные территориальные притязания Китая в Южно-Китайском море не имеют правовых оснований в международном праве, указав на то, что данное решение является юридически обязательным как для Китая, так и для Филиппин.

Накануне Филиппины заявили, что в ходе инцидента на одной из спорных отмелей в Южно-Китайском море сотрудники Береговой охраны Китая ударили филиппинского военнослужащего по голове палкой, в результате чего он получил ранения, а его лодка была повреждена.

Спор вокруг Южно-Китайского моря

Южно-Китайское море остается предметом территориальных споров между прибрежными государствами со времени окончания Второй мировой войны и обретения ими независимости.

Китай, впервые обозначивший свои претензии на карте 1947 года, заявляет о суверенитете примерно над 80% акватории. Помимо Китая, права на богатые природными ресурсами районы Южно-Китайского моря также предъявляют Филиппины, Вьетнам, Бруней и Малайзия.

США и ряд стран региона выступают против строительства Китаем военных объектов на спорных островах и наращивания его присутствия в районе как за счет военных сил, так и гражданских судов.

В 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге, рассматривавшая иск Филиппин, признала односторонние территориальные притязания Китая в Южно-Китайском море необоснованными.