Учения «Морское взаимодействие–2026» пройдут у побережья Циндао и включат последующее патрулирование в районе Тихого океана

Китай и Россия начали совместные военно-морские учения в Желтом море Учения «Морское взаимодействие–2026» пройдут у побережья Циндао и включат последующее патрулирование в районе Тихого океана

Военно-морские силы Китая и России приступят к проведению совместных учений в Желтом море и прилегающих акваториях.

В заявлении Министерства обороны КНР говорится, что ежегодные учения в рамках военного сотрудничества двух стран под названием «Морское взаимодействие–2026» пройдут в акватории и воздушном пространстве вокруг города Циндао в восточной провинции Шаньдун.

Отмечается, что после завершения манёвров часть сил двух стран проведёт совместное патрулирование в районе Тихого океана. Учения направлены на отработку совместного реагирования на угрозы безопасности, а также на поддержание регионального мира и стабильности.

По данным газеты Global Times, в порту Циндао состоялась церемония встречи российских военно-морских сил, прибывших для участия в учениях.

Россия представлена крейсером «Варяг», фрегатом «Резкий», подводной лодкой «Уфа» и спасательным судном «Игорь Белоусов».

С китайской стороны в учениях участвуют эсминцы «Кайфэн» и «Аньшань», фрегат «Уху», судно снабжения «Кикэсили» и спасательное судно для подводных лодок «Янцзянху».

Также с обеих сторон в рамках манёвров будут задействованы палубные вертолёты.