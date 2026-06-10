Китай и Грузия повысили уровень своих отношений до «всеобъемлющего стратегического партнерства»

Emre Aytekin, Nariman Mehdiyev
10 Июня 2026•Обновить: 10 Июня 2026
Китай и Грузия объявили о повышении уровня своих двусторонних отношений до «всеобъемлющего стратегического партнерства».
Согласно заявлению Министерства иностранных дел Китая, Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Грузии Михаил Кавелашвили обменялись поздравительными посланиями по случаю 34-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.
В своих посланиях лидеры двух стран объявили о решении повысить уровень китайско-грузинских отношений с «стратегического партнерства» до «всеобъемлющего стратегического партнерства».
В своем обращении Си отметил, что с момента установления стратегического партнерства в 2023 году взаимное политическое доверие между двумя странами еще более укрепилось, практическое сотрудничество набрало обороты, а многостороннее партнерство стало более эффективным.
Подчеркнув, что независимо от изменений в международной обстановке Китай всегда рассматривает отношения с Грузией с стратегической и долгосрочной точки зрения, Си выразил уверенность в том, что повышение уровня двусторонних отношений откроет новую страницу в традиционных дружеских отношениях и придаст импульс сотрудничеству, основанному на взаимной выгоде.
Президент Грузии Кавелашвили также отметил, что повышение уровня отношений создаст новые возможности для двустороннего сотрудничества, принесет больше пользы народам двух стран и еще больше укрепит узы дружбы между ними.