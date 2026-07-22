Первый полет ракеты-носителя Gravity-1 состоялся в январе 2024 года

Китай вывел на орбиту девять спутников c помощью ракеты-носителя Gravity-1 Первый полет ракеты-носителя Gravity-1 состоялся в январе 2024 года

Китайская ракета-носитель Gravity-1 успешно вывела на орбиту девять спутников для дистанционного зондирования Земли.



Как сообщает агентство «Синьхуа», ракета-носитель Gravity-1 разработки Orienspace, стартовала в 10:54 по местному времени с морской платформы Тайюаньского центра запуска спутников у побережья Шанхая.

Все девять спутников, находившихся на борту ракеты, были успешно выведены на орбиту.

Первый полет ракеты-носителя Gravity-1 состоялся в январе 2024 года, второй в октябре 2025 года.

- Китай поддерживает частных производителей ракет

Рост мирового спроса на коммерческие спутники и использование космоса в коммерческих целях в последние годы обусловил необходимость проведения более частых запусков с меньшими затратами. Это, в свою очередь, повысило интерес частных компаний к производству ракет.

Успех американской компании SpaceX побудил Китай активнее поддерживать частные инициативы в этой сфере.

В Китае частные космические компании осуществляют запуски с использованием ракет Ceres-1 компании Galactic Energy, SQX-1Y1 компании i-Space, Tianlong-2 (TL-2) компании Space Pioneer, Zhuque-2 (ZQ-2) компании LandSpace и Gravity-1 компании Orienspace.