Пекин выступает против давления США на Кубу и призывал к снятию санкций и ограничений, введенных в отношении этой карибской страны

Китай будет поддерживать экономическое развитие Кубы и благосостояние её населения Пекин выступает против давления США на Кубу и призывал к снятию санкций и ограничений, введенных в отношении этой карибской страны

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин будет и впредь поддерживать экономическое развитие Кубы и улучшение благосостояния ее населения, несмотря на санкции США в отношении этой карибской страны, сообщили в четверг государственные СМИ.

Ван высказал эти замечания на встрече со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом в Нью-Йорке в кулуарах заседания высокого уровня Совета Безопасности ООН, сообщило пекинское агентство «Синьхуа».

«Китай будет и впредь отстаивать справедливость и выступать в защиту Кубы, поддерживать справедливое дело кубинского народа и вносить вклад в экономическое развитие Кубы и благосостояние ее народа», — сказал министр.

Он отметил, что кубинский народ «решительно» защищает свои права и продемонстрировал «твердую» решимость противостоять внешней блокаде и вмешательству, заслужив уважение международного сообщества.

Ван заявил, что необходимо отстаивать уважение к суверенитету и независимости каждой страны и противостоять «всем формам силовой политики и запугивания».

Родригес высоко оценил «твердую» поддержку Китая в адрес Кубы, направленную на защиту ее суверенитета и безопасности, и поблагодарил Пекин за оказанную помощь и защиту интересов Гаваны в сложные времена.

Он добавил, что Куба столкнулась с самой сложной ситуацией со времен революции, причиной которой являются блокада и санкции, введенные США. Куба будет и впредь поддерживать справедливую позицию Китая по вопросу о Тайване и другим вопросам.

В начале этой недели Китай доставил на Кубу партию риса весом 15 000 тонн, поскольку Гавана по-прежнему сталкивается с экономическими трудностями и нехваткой топлива.

Куба переживает топливный кризис после введения США 30 января нефтяного эмбарго, а также страдает от повсеместной нехватки электроэнергии и периодических отключений электричества.

Китай неоднократно выступал против давления США на Кубу и призывал к снятию санкций и ограничений, введенных в отношении этой карибской страны.