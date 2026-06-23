Заявление было сделано по итогам трехдневного пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи

Ким Чен Ын призвал КНДР «опередить весь мир» по ядерным ресурсам Заявление было сделано по итогам трехдневного пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости дальнейшего приумножения ядерных средств до уровня, опережающего мир. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Заявление было сделано по итогам трехдневного пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи, где подводились итоги первого полугодия.

Участники встречи подтвердили приверженность Пхеньяна укреплению и расширению своих ядерных сил, назвав их «ядром военного суверенитета страны" и основой ее военного сдерживания.

«В заключительной речи [Ким Чен Ына] оценены статус и роль более отточенной ядерной технологии в перспективном развитии наших сил сдерживания войны, и подчеркнуто, что на основе ядерной технологии ускоренными темпами будут выполнены более грандиозные, новаторские и вдохновляющие планы», - говорится в сообщении.

Участники пленума единогласно постановили, что «последовательное расширение и укрепление ядерных сил» - единственный способ противостоять непредсказуемой военно-политической обстановке.