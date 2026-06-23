Ким Чен Ын призвал КНДР «опередить весь мир» по ядерным ресурсам

Yasin Yorgancı, Abdulrahman Yusupov
23 Июня 2026•Обновить: 23 Июня 2026
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости дальнейшего приумножения ядерных средств до уровня, опережающего мир. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Заявление было сделано по итогам трехдневного пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи, где подводились итоги первого полугодия.
Участники встречи подтвердили приверженность Пхеньяна укреплению и расширению своих ядерных сил, назвав их «ядром военного суверенитета страны" и основой ее военного сдерживания.
«В заключительной речи [Ким Чен Ына] оценены статус и роль более отточенной ядерной технологии в перспективном развитии наших сил сдерживания войны, и подчеркнуто, что на основе ядерной технологии ускоренными темпами будут выполнены более грандиозные, новаторские и вдохновляющие планы», - говорится в сообщении.
Участники пленума единогласно постановили, что «последовательное расширение и укрепление ядерных сил» - единственный способ противостоять непредсказуемой военно-политической обстановке.