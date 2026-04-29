Ким Чен Ын назвал «героями» солдат КНДР, которые подорвали себя, чтобы не попасть в плен в Украине Лидер КНДР выступил на церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал героями военных северокорейской армии, которые предпочитали выбрать смерть, нежели попасть в плен ВС Украины. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Об этом Ким Чен Ын сказал на церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции в Пхеньяне.

«Не только герои, которые, чтобы сохранить великую честь, без колебаний выбирали путь... самоубийства, но и те, кто падал, стремительно бросаясь в атаку на передовой... все они не могут быть названы иначе как верные воины партии, патриоты»- приводятся слова северокорейского лидера.

В 2024 году Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает взаимную военную помощь в случае нападения на одну из сторон.В МИД России отметили, что он будет способствовать построению системы неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в целом.

По данным Национальной разведывательной службы (NIS) Республики Корея (РК), Северная Корея потеряла убитыми около 2000 военнослужащих, привлеченных к участию в конфликте РФ и Украины.

Официальный Пхеньян никогда публично не подтверждал отправку своих войск в зону боевых действий в Украине и, следовательно, не раскрывал данные о численности контингента или своих потерях.