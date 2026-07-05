С борта судна водоизмещением 5 тыс. тонн были произведены успешные пуски стратегических крылатых ракет

Ким Чен Ын лично проинспектировал боевую мощь нового эсминца «Кан Кон» С борта судна водоизмещением 5 тыс. тонн были произведены успешные пуски стратегических крылатых ракет

Северная Корея провела учения, в ходе которых лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал боевую мощь эсминца «Кан Кон» водоизмещением 5 тыс. тонн, а также стратегических крылатых ракет и систем РЭБ.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в ходе испытаний были произведены пуски стратегических крылатых ракет, способных нести ядерные заряды, а также проведены стрельбы из артиллерийских установок.

Кроме того, были оценены системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), возможности обнаружения целей, а также обработки информации и управления огнем.

По результатам инспекции Ким Чен Ын поручил завершить все финальные испытания и принять эсминец в боевой состав ВМС в течение двух месяцев. Лидер КНДР призвал активизировать усилия по наращиванию сдерживающего потенциала страны и повышению боеспособности вооруженных сил.

Испытания прошли с целью проверки и подтверждения боевой готовности различных вооруженных систем, установленных на эсминце, в условиях, приближенных к боевым.

