Ким Чен Ын заявил об удвоении КНДР производства ядерных материалов Лидер Северной Кореи посетил новый производственный объект по производству ядерных материалов

За последние пять лет Северная Корея более чем вдвое нарастила производство ядерных материалов, используемых в оружейном арсенале страны. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Заявление было озвучено во время визита руководителя страны на новый производственный объект по производству ядерных материалов.

По его словам, Пхеньян принял «амбициозный план, направленный на усиление ядерных сил с экспоненциальной скоростью».