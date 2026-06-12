Ким Чен Ын выступил за укрепление связей с Россией

Zeynep Katre Oran, Elmira Ekberova
12 Июня 2026•Обновить: 12 Июня 2026
Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительном послании президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России вновь подтвердил полную поддержку Москвы и заявил о намерении и дальше укреплять двусторонние отношения.
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA), Ким направил поздравление по случаю национального праздника, связанного с провозглашением государственного суверенитета России в 1990 году.
В письме северокорейский лидер отметил, что отношения между двумя странами вступили в новый этап, основанный на «искреннем доверии и дружбе».
По словам Кима, сотрудничество развивается в соответствии с обязательствами, закрепленными в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанном в июне 2024 года.
Подтвердив намерение и дальше укреплять двусторонние связи, лидер КНДР заявил:
«Находиться на стороне России и полностью поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Москвы — неизменная позиция Северной Кореи».
Сообщается, что письмо было передано представителям МИД России послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем.