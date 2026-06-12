Лидер КНДР заявил о намерении укреплять стратегическое партнерство между Пхеньяном и Москвой

Ким Чен Ын выступил за укрепление связей с Россией Лидер КНДР заявил о намерении укреплять стратегическое партнерство между Пхеньяном и Москвой

Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительном послании президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России вновь подтвердил полную поддержку Москвы и заявил о намерении и дальше укреплять двусторонние отношения.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA), Ким направил поздравление по случаю национального праздника, связанного с провозглашением государственного суверенитета России в 1990 году.

В письме северокорейский лидер отметил, что отношения между двумя странами вступили в новый этап, основанный на «искреннем доверии и дружбе».

По словам Кима, сотрудничество развивается в соответствии с обязательствами, закрепленными в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанном в июне 2024 года.

Подтвердив намерение и дальше укреплять двусторонние связи, лидер КНДР заявил:

«Находиться на стороне России и полностью поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Москвы — неизменная позиция Северной Кореи».

Сообщается, что письмо было передано представителям МИД России послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем.