Украина обязательно защитит себя, сейчас главная задача не допустить расширение войны через север страны - Зеленский

Киев усиливает Черниговско-Киевское направление Украина обязательно защитит себя, сейчас главная задача не допустить расширение войны через север страны - Зеленский

Украина увеличит силы на Черниговско-Киевском направлении после анализа разведданных «о возможной подготовке Россией» наступательных операций на севере страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего в своем Telegram-канале в среду, 20 мая.

По его словам, на заседании подробно рассмотрели имеющиеся у украинских разведслужб данные о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении.

«По каждому возможному варианту действий противника готовим ответы, если россияне действительно решатся расширить свою агрессию. Наши силы на направлении будут увеличены», - заявил Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что Киев рассматривает дополнительные меры внешнеполитического давления. В частности, он поручил Министерству иностранных дел Украины подготовить дополнительные дипломатические шаги в отношении Беларуси, которая, по его словам, «может быть использована Россией для расширения войны».

Зеленский отметил, что Украина готовит расширение географии своих «дальнобойных санкций», которые, по его словам, уже доказали свою эффективность. Он также заявил о намерении усилить давление на Россию.

«Приняли к сведению и информацию о подготовке в России новых мобилизационных шагов - плюс 100 тысяч человек. Считаем, что по состоянию на сегодняшний день такой потенциал для скрытой мобилизации в России отсутствует, следовательно, стоит ожидать российские политические решения другого формата, в частности такие, как недавно относительно Приднестровского региона Молдовы, - подчеркнул президент.

По его словам, Украина обязательно защитит себя, а главная задача сейчас усилить государство так, чтобы не допустить реализации сценариев расширения войны через север Украины.