Киев принимает европейских лидеров

По случаю Дня государственности Украины в столицу страны Киев прибыли лидеры ряда стран, передают украинские СМИ.

В их числе президент Румынии Никушор Дан, президент Молдовы Майя Санду и президент Сербии Александр Вучич, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я только что прибыла в Киев с моим одиннадцатым визитом в Украину с начала полномасштабной войны. Это особый момент. Украина смогла добиться значительного прогресса в укреплении своего военного потенциала. Инициатива постепенно переходит на ее сторону. Я объявлю о новых инициативах, направленных на интеграцию наших оборонных промышленностей. Это позволит нам производить больше вооружений и делать это быстрее. Мы также обсудим процесс вступления Украины в ЕС и подготовку к предстоящей зиме», - написала фон дер Ляйен.



Также ожидается других представителей иностранных делегаций.

15 июля украинцы отмечают сразу три памятные даты: День украинской государственности, День крещения Киевской Руси — Украины, День памяти святого равноапостольного князя Владимира.