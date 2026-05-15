Киев: Признаков подготовки РФ к ядерному удару по Украине нет Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов оценил вероятность ядерного удара России по Украине

Россия имеет техническую возможность нанести ядерный удар по Украине " в любой момент", однако на данный момент Киев не видит признаков подготовки Кремля к такому сценарию. Об этом заявил глава Офиса президента, экс-глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Times.

По словам Буданова, паника вокруг возможного удара часто преувеличена.

"Россия абсолютно способна нанести ядерный удар в любой момент и на любом расстоянии. Ее ядерный потенциал позволяет ей выполнить такую задачу. Но это, прежде всего, вопрос политической воли", – сказал глава ОП.

В то же время он подчеркнул, что украинская разведка пока не фиксирует подготовительных действий России к применению ядерного оружия.

"Я не видел никаких признаков подготовки к ядерному удару. Если бы они были, я бы знал", – заявил Буданов.