Киев отверг обвинения в разработке биологического оружия

Украина опровергла обвинения в существовании e нее программ по разработке биологического оружия и подчеркнула полное выполнение международных обязательств в сфере биологической безопасности. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что сотрудничество Украины и Соединенных Штатов в сфере биологической безопасности на протяжении многих лет касалось исключительно развития системы общественного здоровья, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биозащиты и биобезопасности.

«Украинская сторона никогда не осуществляла деятельности, связанной с разработкой, производством или накоплением биологического оружия«,

подчеркнули в МИД

В министерстве подчеркнули, что лаборатории, участвовавшие в международных программах технической помощи, работали как диагностические, научные или референс-лаборатории в сфере здравоохранения и ветеринарной медицины и не имели никакого отношения к военным программам.