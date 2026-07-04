Между тем в Генштабе ВС РФ заявили, что «несмотря на меры, принятые командованием ВСУ, украинским подразделениям не удалось удержать город под натиском российских войск»

Киев: Константиновка остается под контролем украинских сил Между тем в Генштабе ВС РФ заявили, что «несмотря на меры, принятые командованием ВСУ, украинским подразделениям не удалось удержать город под натиском российских войск»

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российского лидера Владимира Путина в дезинформации относительно перехода Константиновки в Донецкой области под контроль российских войск.

Зеленский сообщил, что обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем ситуацию на фронте.

«Проинформировал, что происходит, какие результаты есть. Сейчас, накануне Дня независимости Америки, Путин решил солгать миру и президенту Америки о ситуации на фронте: заявляет о якобы захвате россиянами Константиновки на Донбассе. Конечно, это неправда – это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость… Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну», – написал Зеленский в Telegram -канале.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) также опроверг заявление Москвы о переходе Константиновки в Донецкой области под контроль российских войск.

«По данным отображения оперативной обстановки в АС ЦОК ВСУ «Дзвин», линии боевого соприкосновения системы DELTA, населенный пункт Константиновка находится под контролем Сил обороны Украины. Воинские части и подразделения 19 АК УВ(с) «Восток» продолжают ведение оборонительной операции на определенных рубежах в пределах населенного пункта и на подступах к нему», – сказал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев в комментарии «Интерфакс-Украина».

При этом Ковалев отметил, что противник не оставляет попыток «завладеть» Константиновкой. По его словам, есть случаи инфильтрации малочисленных пехотных групп (1-3 человека) в глубину боевых порядков украинских войск.

«Обстановка остается сложной, но находится под контролем Сил обороны Украины», – добавил он.

В группировка войск «Восток», в свою очередь, также заявили о контроле над Константиновкой.

«Константиновка контролируется подразделениями Сил обороны Украины, в части городских районов продолжаются постоянные боеприкосновения», - сообщили военные.

Российская сторона

Между тем 3 июля президент РФ Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск. Российский лидер заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Кроме того, ему было доложено о переходе под полный контроль ВС России Константиновки в Донецкой области.

«Взятие Константиновки — это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ, удерживающих пока славянско-краматорско-константиновский <...> укрепрайон, где противник выстроил глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений», — сказал Путин.

При этом, по словам главы государства, «мы должны говорить уже не о славянско-краматорско-константиновском рубеже, а просто о славянско-краматорском рубеже».

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, в свою очередь, 4 июля заявил, что в настоящее время воинские части, взявшие под контроль Константиновку, «без остановки продолжают наступление совместно с войсками группировки «Центр» с целью овладения следующим узлом обороны населенным пунктом Дружковка».

«Несмотря на меры, принятые командованием ВСУ, украинским подразделениям не удалось удержать город под натиском российских войск. В ходе наступательных действий штурмовые подразделения Южной группировки войск, сковав противника боями за восточную и юго-восточную части города, провели охват Константиновки с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований. Тем самым провели изоляцию гарнизона противника в городе. В дальнейшем, используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и полностью овладели Константиновкой. Общая площадь перешедшей территории составила более 66 кв. км», - сказал Рудской.

«Сейчас город находится под нашим полным контролем. Подразделения Южной группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах», - добавил он.