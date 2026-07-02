Верховный представитель ЕС заявила, что Босния и Герцеговина по-прежнему привержена курсу на вступление в ЕС и обеспечению безопасности в регионе

Кая Каллас: будущее Боснии и Герцеговины - в Европейском союзе Верховный представитель ЕС заявила, что Босния и Герцеговина по-прежнему привержена курсу на вступление в ЕС и обеспечению безопасности в регионе

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что будущее Боснии и Герцеговины — в ЕС.

Во время посещения казарм Миссии миротворческих сил ЕС (EUFOR) в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, Каллас получила информацию о работе миссии от военных чиновников.

В своем заявлении для журналистов она сказала, что Босния и Герцеговина по-прежнему привержена курсу на вступление в ЕС и обеспечению безопасности в регионе.

Выразив надежду на завершение процесса назначения нового Верховного представителя в Боснии и Герцеговине, но при этом отметив, что пока до этого еще далеко, Каллас добавила: «Успех Управления Верховного представителя будет измеряться тем днем, когда оно станет учреждением, в котором больше нет необходимости. До тех пор же это учреждение продолжает оставаться важной опорой стабильности. Мы полны решимости найти европейского кандидата, способного продвинуть Боснию и Герцеговину по пути в Европу».

По ее словам, политический кризис, произошедший в Боснии и Герцеговине в прошлом году, еще раз продемонстрировал важность EUFOR, и сообщил, что они продолжают помогать стране брать на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Каллас сообщила, что в ходе встреч с высокопоставленными государственными чиновниками они также обсуждали процесс вступления Боснии и Герцеговины в ЕС.

«Будущее Боснии и Герцеговины — в ЕС. Уровень поддержки вступления в ЕС по всей стране значительно превышает 70 %, и эта цель действительно объединяет людей. Последние события показывают, что двери ЕС по-прежнему широко открыты для новых членов. Мы готовим соглашение о вступлении с Черногорией. Албания начала переговоры. Украина и Молдова только что приступили к переговорам о вступлении. Босния и Герцеговина же не может позволить себе отставать», - заявила политик.

В рамках своего двухдневного визита в Боснию и Герцеговину Кая Каллас провела встречи с председателем Совета президентства Боснии и Герцеговины и его боснийским членом Денисом Бечировичем, сербским членом Совета Зелькой Цвиянович, министром иностранных дел Эльмедином Конаковичем и председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Борьяной Кристо.