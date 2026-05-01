Катар с 2 мая возобновит морские перевозки В территориальных водах Катара все виды судов и лодок смогут осуществлять деятельность с 06:00 до 18:00

Катар объявил, что полностью возобновит морские перевозки, которые были приостановлены из-за конфликта между США, Израилем и Ираном и частично восстановлены 12 апреля.

В заявлении Министерства транспорта Катара отмечается, что морские перевозки будут осуществляться в течение всего дня, начиная с субботы, 2 мая.

В своем заявлении от 12 апреля Министерство транспорта сообщило, что в территориальных водах Катара все виды судов и лодок смогут осуществлять деятельность с 06:00 до 18:00.

Военные действия, начавшиеся 28 февраля с совместного удара США и Израиля и сопровождавшиеся ответными ударами Ирана по американским объектам в Израиле и некоторых странах региона, сменились переговорами после достижения 8 апреля временного перемирия между Вашингтоном и Тегераном.

Переговоры, проводимые при посредничестве Пакистана, пока не принесли результатов.