Катар приветствовал достижение договоренности между США и Ираном МИД Катара высоко оценили готовность США и Ирана решать разногласия путем переговоров и мирными средствами

Катар приветствовал достижение договоренности между США и Ираном по меморандуму о взаимопонимании, направленному на урегулирование спорных вопросов между двумя странами.

В заявлении Министерства иностранных дел Катара, опубликованном в соцсети американской компании X, отмечается, что Доха с удовлетворением восприняла достижение США и Ираном договоренности по меморандуму о взаимопонимании, предусматривающему рассмотрение нерешенных вопросов между двумя странами.

В заявлении подчеркивается, что соглашение, в частности предусматривающее обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе, является важным шагом с точки зрения укрепления устойчивого мира, а также поддержки регионального и глобального экономического роста.

В МИД Катара отметили, что высоко оценивают готовность США и Ирана решать разногласия путем переговоров и мирными средствами. В заявлении также выражена признательность сторонам, а также Пакистану и другим региональным и международным участникам за усилия, направленные на снижение напряженности и сближение позиций.

Катар продолжит поддерживать все инициативы, направленные на укрепление региональной безопасности и стабильности, говорится в заявлении. В Дохе также подчеркнули важность достижения долгосрочных решений посредством диалога и мирных методов в рамках международного права и принципов добрососедства.

В Катаре заявили, что указанная договоренность создаст новые возможности для сотрудничества, развития и процветания в регионе, а также будет служить общим интересам народов региона.

Замминистра иностранных дел Ирана Казым Гарибабади ранее подтвердил достижение договоренности с США и сообщил, что меморандум о взаимопонимании будет подписан 19 июня в Швейцарии.