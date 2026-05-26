Катар опроверг сообщения о предложении Ирану $12 млрд для достижения соглашения

Gülşen Topçu, Elmira Ekberova
26 Май 2026•Обновить: 26 Май 2026
Катар опроверг сообщения о том, что Тегерану якобы было предложено 12 миллиардов долларов для достижения соглашения.
Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари на своей странице в социальной сети американской компании X.
По его словам, информация о том, что Катар предложил Ирану 12 миллиардов долларов ради заключения соглашения, не соответствует действительности.
Аль-Ансари отметил, что подобные сообщения распространяются сторонами, стремящимися сорвать соглашение, помешать усилиям по снижению напряженности и укреплению региональной стабильности.
Он подчеркнул, что дипломатические усилия Катара, проводимые в координации с региональными партнерами, хорошо известны.
«Подобные заявления — не более чем отчаянные попытки подорвать репутацию Катара как надежного международного игрока в деле установления мира», — заявил представитель катарского внешнеполитического ведомства.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети, что соглашение с Ираном находится «очень близко».
Американский лидер отметил, что обсуждение окончательных деталей соглашения продолжается и результаты будут объявлены в ближайшее время.
По словам Трампа, помимо других пунктов соглашения, предполагается также открытие Ормузского пролива.