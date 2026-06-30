В рамках данного сотрудничества в парк «Türksat» будет включен новый спутник с высокой пропускной способностью

Катар и Турция подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области спутниковых технологий В рамках данного сотрудничества в парк «Türksat» будет включен новый спутник с высокой пропускной способностью

Между катарским спутниковым оператором EshailSat и национальным спутниковым оператором Турции Türksat подписано соглашение о стратегическом партнерстве.

На церемонии, прошедшей в столице Катара Дохе при участии премьер-министра и министра иностранных дел Катара Мухаммеда бин Абдуррахмана Аль Сани, подписаны соглашения в рамках проекта спутника «Eshail-3/Türksat-Biruni», который укрепит сотрудничество двух стран в области спутниковой связи.

В рамках проекта спутник «Eshail-3/Türksat-Biruni», который станет третьим спутником связи Катара, будет спроектирован для работы на орбите 50 градусов восточной долготы.

В соответствии с соглашением, подписанным генеральным директором «Türksat» Ахметом Хамди Аталаем и председателем и генеральным директором «EshailSat» Али Ахмедом Аль-Кувари, объявлено, что возможности нового спутника будут совместно использоваться обеими странами.

Выступая на церемонии, Аталай подчеркнул, что данный проект свидетельствует об углублении стратегических отношений между двумя странами не только в сфере дипломатии и экономики, но и в секторах передовых технологий и космоса, и отметил, что в рамках данного сотрудничества в парк «Türksat» будет включен новый спутник с высокой пропускной способностью.

Аль-Кувари, в свою очередь, отметил, что проект «Eshail-3/Türksat-Biruni» является важным шагом в направлении достижения целей страны в области космической и цифровой инфраструктуры.

Благодаря этому спутнику планируется увеличить коммерческие возможности Катара и Турции в сфере спутниковой связи, развивать услуги широкополосной связи и укрепить присутствие на региональных рынках.

Проект, охватывающий космические технологии, инфраструктуру связи и коммерческие спутниковые услуги, создает новую сферу технологического сотрудничества в отношениях между Катаром и Турцией и направлен на повышение конкурентоспособности обеих стран на мировом рынке спутниковых услуг.