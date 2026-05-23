Катар и Саудовская Аравия рассмотрели пути развития двухсторонних отношений

Ali Altunkaya, Nariman Mehdiyev
23 Май 2026•Обновить: 23 Май 2026
Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Сани обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом региональные события .
Согласно заявлению Дивана эмирата Катара, эмир Тамим и бин Салман провели телефонную беседу.
В ходе беседы стороны рассмотрены пути развития отношений между двумя странами.
Лидеры также обсудили региональные и международные события, состоялся обмен мнениями по поводу дипломатических усилий, направленных на снижение напряженности, и политических решений, укрепляющих региональную стабильность.