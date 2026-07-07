Представитель МИД Катара заявил, что Иран будет нести полную юридическую ответственность за нападение и возможные последствия

Катар заявил об ударе по нефтяному танкеру «эр-Рукейят» вблизи Ормузского пролива Представитель МИД Катара заявил, что Иран будет нести полную юридическую ответственность за нападение и возможные последствия

Нефтяной танкер «Эр-Рукейят» был атакован во время движения близ Ормузского пролива. Об этом заявил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в своем аккаунте в соцсети американской компании X.

Ансари заявил, что «удар по судну «эр-Рукейят» во время его движения в районе Ормузского пролива является неприемлемым нападением на безопасность международного судоходства и глобальных поставок энергоресурсов, а также грубым и очевидным нарушением международного права».

Возложив ответственность за атаку на Иран, представитель Катара отметил, что Доха требует от Исламской Республики Иран немедленно прекратить все действия, влияющие на безопасность региона или угрожающие безопасности международного судоходства, а также отказаться от создания угроз глобальным поставкам энергоресурсов и ресурсам стран региона ради узких расчетов.

«Мы возлагаем на Иран ответственность за это нападение и возможные юридические последствия», - заявил он.

Ранее иранское государственное телевидение со ссылкой на неназванные источники сообщило, что ВМС Ирана нанесли удар по нефтяному танкеру вблизи Ормузского пролива, который «не отреагировал на предупреждения».

В сообщении утверждалось, что принадлежащее Катару судно «эр-Рукейят» «планировало пройти по оманскому маршруту в Ормузском проливе при поддержке ВМС США, однако после неоднократного игнорирования предупреждений было поражено».