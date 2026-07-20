В КТК назвали нападения на гражданские объекты недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана

Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об атаке БПЛА на танкер «NELSA» В КТК назвали нападения на гражданские объекты недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана

Танкер подвергся атаке БПЛА на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщила пресс-служба консорциума в Telegram-канале в понедельник, 20 июля.

«После террористической атаки на гражданские морские танкеры в акватории Морского терминала КТК при перевалке нефти грузоотправителей из Казахстана и США погрузка сырья была возобновлена вечером 19 июля 2026 года», - следует из публикации.

В КТК отметили, что атаку резко осудили в МИД и Минэнерго Республики Казахастана, в заявлениях было указано что такие нападения на сугубо гражданские объекты являются недопустимым посягательством на экономические интересы Республики Казахстан.



Однако несмотря на то, что указанные заявления безусловно были получены адресатами, 20 июля 2026 года вновь был атакован гражданский морской танкер на морском терминале КТК, следует из публикации.



«Террористическая атака беспилотным летательным аппаратом была произведена на танкер «NELSA» находившийся на погрузке у ВПУ-1», - заявили в КТК.

Сообщается, что в результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера.

Пожар в течение нескольких часов был ликвидирован силами погрузочных бригад танкера и силами аварийного реагирования на плавсредсвах КТК. «Интернациональный экипаж был эвакуирован на буксирах КТК в составе 22 человек, за исключением капитана и старшего помощника капитана. Танкер сохранил плавучесть», - заявили в КТК.



Погрузка нефти остановлена, разлива нефти и ее воспламенения в танках не допущено. «Страна-агрессор при подготовке атаки на находящийся под погрузкой танкер понимала, что создает огромные экологические и техногенные риски, а также подвергает угрозе жизни членов экипажа из разных стран», - привлекли внимание в консорциуме.



КТК ожидает, что страны-участницы консорциума осудят указанные атаки и в рамках неукоснительного соблюдения норм международного права выработают практические меры по остановке «террористических нападений» на инфраструктуру экспорта углеводородного сырья добытого международными консорциумами на территории Республики Казахстан, следует из сообщения.