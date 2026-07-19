Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет, разлива нефти не допущено

Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об атаке БПЛА на морской терминал Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет, разлива нефти не допущено

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) подвергся «террористической атаке с использованием БПЛА», погрузка нефти остановлена. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет, разлива нефти не допущено.

«19 июля 2026 года в ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 два морских танкера «ASIA», нефть компании «Тенгизшевройл» («Шеврон») и «NISSOS IOS», нефть компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК «КазМунайГаз»), подверглись целенаправленной террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», - следует из публикации в Telegram-канале КТК в воскресенье, 19 июля.



Отмечается, что на борту танкеров под флагами Либерии ( «ASIA» ) и Маршалловых островов ( «NISSOS IOS») находятся международные экипажи.



В результате нападения на танкере «ASIA» возник пожар, который был потушен с участием вспомогательных сил аварийного реагирования КТК, следует из публикации. «Погрузка нефти остановлена. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Розлива нефти не допущено. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась», - уточнили в КТК.

Отмечается, что танкера сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений. «Каспийский Трубопроводный Консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, и ряда стран Западной Европы. Полагаем, что атака на объект компании и гражданские суда в акватории Морского терминала КТК– это атака и на интересы стран-участниц КТК», - заявили в консорциуме.

Подчеркивается, что уже пятый «акт прямой агрессии» против сугубо гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права. «Всеми акционерами КТК и руководством стран-участниц КТК признается важная роль консорциума в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов стран-участниц»,- следует из публикации.



В консорциуме привлекли внимание к тому, что вотношении КТК никогда не вводилось никаких санкционных или ограничительных мер, что также свидетельствует о признании значительной роли КТК в обеспечении интересов западных акционеров компании.



КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2025 г. составил около 70,5 млн т нефти, при этом более 75% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются «Тенгизшевройл» («Шеврон»), «ЭксонМобил», АО НК «КазМунайГаз», «Эни», «Шелл».