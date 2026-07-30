Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об атаке БПЛА на два танкера под Новороссийском Атаке в Черном море подверглись два нефтяных танкера «NISSOS SIFNOS» и «MARATHI»

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил об атаке БПЛА на два танкера в районе своего терминала под Новороссийском, в результате вновь остановлена отгрузка нефти.

Как следует из публикации в Telegram-канале КТК, в 01.48 мск танкер «NISSOS SIFNOS» под флагом Маршалловых островов, грузоотправитель ТОО «Тенгизшевройл», находившийся под погрузкой нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, «подвергся террористической атаке».

В результате атаки средствами БПЛА в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК, рассказали в пресс-службе консорциума.

«Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Разлива нефти не допущено. Медицинская помощь и эвакуация членов экипажа танкера не запрашивалась. Танкер сохранил плавучесть, проводится оценка повреждений. Погрузка нефти остановлена, объекты нефтепровода работают в штатном режиме», - говорится в публикации.

Кроме того, в территориальных водах, в 6 морских милях от Морского терминала КТК, также был атакован танкер «MARATHI» под флагом Острова Мэн, следовавший для приема нефти на МТ КТК, заявили в КТК.

«Таким образом были проигнорированы призывы Республики Казахстан и других иностранных акционеров КТК в т.ч. через Государственный департамент США о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры, что создает риски для глобальной энергетической безопасности, нарушает механизмы бесперебойной международной торговли энергетическими ресурсами и наносит существенный ущерб экономическим интересам Республики Казахстан и западных акционеров КТК, а также компаниям грузоотправителям КТК, среди которых «Шеврон», «ЭксонМобил», «Эни», «Тоталь», «Шелл» и др.», - говорится в публикации.

Подчеркнуто, что «подобные террористические атаки» также ставят под угрозу жизни интернациональных экипажей морских танкеров, создают значительные экологические риски в акватории Черного моря, так как удар по танкеру в район погрузочных устройств мог привести к возгоранию всего танкера и крупному разливу нефти.