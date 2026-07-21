Карл III совершил исторический визит в построенную при поддержке Турции Центральную мечеть Кембриджа Карл III стал первым в истории британским монархом, официально посетившим мечеть

Король Великобритании Карл III совершил визит в Центральную мечеть Кембриджа, возведенную при поддержке Турции. В церемонии открытия комплекса, которая состоялась в 2019 году, приняд участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Таким образом, Карл III стал первым в истории британским монархом, официально посетившим мечеть.

В ходе визита король встретился с представителями мусульманской общины, ознакомился с архитектурой комплекса и его экологическими технологиями.

Центральная мечеть Кембриджа считается первой в Европе экологически чистой мечетью. Она была построена при активном содействии Религиозного фонда Турции (TDV).

Член попечительского совета Центральной мечети Кембриджа Зейнеп Джошкун Коч в беседе с корреспондентом агентства «Анадолу» рассказала, что TDV стал главным партнером проекта с самого начала, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично следил за ходом строительства мечети. «Президент уделял проекту большое внимание на всех этапах, а после завершения строительства лично принял участие в церемонии открытия в 2019 году», - сказала Коч.

Собеседница агентства также сообщила, что в ходе визита Карлу III было передано письмо президента Эрдогана, в котором турецкий лидер высоко оценил посещение мечети британским монархом на фоне роста в мире исламофобии и расизма. Кроме того, глава государства пригласил короля Великобритании посетить Турцию. По словам Коч, Карл III с удовлетворением принял приглашение, отметив что очень хотел бы побывать в Турции.

Другой член попечительского совета мечети профессор Селим Аргун также акцентировал тот факт, что мечеть была построена по указанию президента Эрдогана и при активной поддержке Управления по делам религии Турции и Религиозного фонда Турции (TDV) .

Британский исследователь и писатель Абдульхаким Мурад, принявший ислам в 19-летнем возрасте, в свою очередь подчеркнул «символическую значимость» визита Карла III для мусульманской общины Великобритании, поскольку «он состоялся в то время, когда среди общин царит атмосфера тревоги, неопределенности и неосведомленности». Он расценил посещение мечети главой государства как «знак уважения и признания» британских мусульман.

Центральная мечеть Кембриджа считается первой в Европе экологически чистой мечетью. Комплекс оснащен солнечными панелями, тепловыми насосами, системой естественной вентиляции, а для технических нужд используется дождевая вода. Около 40% потребляемой в здании электроэнергии вырабатывается за счет солнечной энергии. Проект получил более 20 международных наград в области архитектуры. Наряду с главным спонсором TDV в реализации проекта принимали участие Yapı Merkezi, а также местные и зарубежные благотворители.

Главный молитвенный зал Центральной мечети Кембриджа может одновременно вместить до 1000 верующих. Проект представляет собой гармоничный синтез традиционной исламской архитектуры и строгих принципов экологичности.